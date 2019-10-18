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Сёмин рассказал о травме Джорджевича

Сёмин рассказал о травме Джорджевича
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о повреждении форварда москвичей Луки Джорджевича. Нападающий покинул поле на 30-й минуте после неудачного падения. Футболист в итоге не смог самостоятельно уйти с поля, его увезли на электромобиле.

«На повторе показалось, что перелом? Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Локомотива».

За 30 минут, проведённых на поле, Джорджевич отметился результативными действиями. Он помог отличиться Александру Коломейцеву, отдав результативную передачу полузащитнику.

«Локомотив» одержал уже пятую победу подряд в РПЛ. Москвичи набрали 29 очков и вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы.

Джорджевич мог получить разрыв крестообразных связок в матче с «Ахматом»
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