Сёмин рассказал о травме Джорджевича

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о повреждении форварда москвичей Луки Джорджевича. Нападающий покинул поле на 30-й минуте после неудачного падения. Футболист в итоге не смог самостоятельно уйти с поля, его увезли на электромобиле.
«На повторе показалось, что перелом? Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Локомотива».
За 30 минут, проведённых на поле, Джорджевич отметился результативными действиями. Он помог отличиться Александру Коломейцеву, отдав результативную передачу полузащитнику.
«Локомотив» одержал уже пятую победу подряд в РПЛ. Москвичи набрали 29 очков и вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы.
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