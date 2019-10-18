Анчелотти: «Наполи» будет бороться за скудетто до конца

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что его команда претендует на победу в Серии А, а также прокомментировал слухи о возможном переходе нападающих неаполитанцев Хосе Кальехона и Дриса Мертенса в китайские клубы.

«Я считаю, что мы всё делаем правильно. Костас Манолас хорошо интегрировался в нашу игру, мы показываем высокий уровень. В Лиге чемпионов мы обыграли лучшую команду Европы, во всех матчах в игре была чёткая идея, исключением является только игра с «Ювентусом». Мы лидируем в группе Лиги чемпионов, у нас всё неплохо, спокойствие президента клуба демонстрирует это. В серии А мы будем бороться за первое место до самого конца.

Что касается Кальехона и Мертенса, то они выступают превосходно. По ним были предложения, но президент сказал, что мы хотим сохранить их. Если в будущем поступят новые предложения, игроки должны будут сами всё взвесить и принять верное для себя решение», — приводит слова Анчелотти Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Серии А «Наполи с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, на 6 баллов отставая от лидирующего «Ювентуса».