Скончался футболист Жордао. Его гол оставил сборную СССР без Евро-1984

Бывший португальский футболист Руй Жордао скончался сегодня, 18 октября, в госпитале, где проходил лечение в связи с проблемами с сердцем.

Наиболее известен нападающий по выступлениям за лиссабонские «Бенфику» и «Спортинг». В составе этих клубов Жордао четырежды становился чемпионом Португалии и три раза выигрывал Кубок страны. Футболист дважды становился лучшим бомбардиром португальского первенства.

Российским болельщикам Жордао запомнился по матчу, проходившему 13 ноября 1983 года. Тогда форвард забил решающий гол в ворота СССР, который помог его сборной выйти на чемпионат Европы — 1984 и выбил из квалификации советскую команду. Португальские футболисты на Евро-1984 стали бронзовыми призёрами.