Скончался футболист Жордао. Его гол оставил сборную СССР без Евро-1984
Бывший португальский футболист Руй Жордао скончался сегодня, 18 октября, в госпитале, где проходил лечение в связи с проблемами с сердцем.
Наиболее известен нападающий по выступлениям за лиссабонские «Бенфику» и «Спортинг». В составе этих клубов Жордао четырежды становился чемпионом Португалии и три раза выигрывал Кубок страны. Футболист дважды становился лучшим бомбардиром португальского первенства.
Российским болельщикам Жордао запомнился по матчу, проходившему 13 ноября 1983 года. Тогда форвард забил решающий гол в ворота СССР, который помог его сборной выйти на чемпионат Европы — 1984 и выбил из квалификации советскую команду. Португальские футболисты на Евро-1984 стали бронзовыми призёрами.
Даеи: я буду только рад, когда Роналду побьёт мой рекорд
- 19 октября 2019
-
00:16
-
00:12
- 18 октября 2019
-
23:58
-
23:39
-
23:26
-
23:18
-
23:16
-
23:16
-
22:52
-
22:45
-
22:31
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:42
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
21:04
-
20:52
-
20:25
-
20:23
-
20:10
-
19:58
-
19:43
-
19:41
-
19:15
-
19:14
-
19:08
-
18:41
-
18:38
-
18:25
-
18:16
-
18:16
Партнерский контент