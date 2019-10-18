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Скончался футболист Жордао. Его гол оставил сборную СССР без Евро-1984

Скончался футболист Жордао. Его гол оставил сборную СССР без Евро-1984
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший португальский футболист Руй Жордао скончался сегодня, 18 октября, в госпитале, где проходил лечение в связи с проблемами с сердцем.

Наиболее известен нападающий по выступлениям за лиссабонские «Бенфику» и «Спортинг». В составе этих клубов Жордао четырежды становился чемпионом Португалии и три раза выигрывал Кубок страны. Футболист дважды становился лучшим бомбардиром португальского первенства.

Российским болельщикам Жордао запомнился по матчу, проходившему 13 ноября 1983 года. Тогда форвард забил решающий гол в ворота СССР, который помог его сборной выйти на чемпионат Европы — 1984 и выбил из квалификации советскую команду. Португальские футболисты на Евро-1984 стали бронзовыми призёрами.

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