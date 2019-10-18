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«Гранада» поднялась на второе место в таблице Примеры, обыграв «Осасуну»

«Гранада» поднялась на второе место в таблице Примеры, обыграв «Осасуну»
Футбол / Испания 0

В матче 9-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Осасуну». Встреча состоялась в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал защитник «Гранады» Домингуш Дуарте, отправивший мяч в ворота соперника на 38-й минуте после передачи хавбека Альваро Вадильо. В компенсированное время второго тайма с поля за две жёлтые карточки был удалён полузащитник «Осасуны» Фран Мерида.

«Гранада», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» (11) — 11-е.

В 10-м туре Примеры «Гранада» на своём поле сыграет с «Бетисом» из Севильи, а «Осасуна» дома встретится с «Валенсией». Оба матча состоятся 27 октября.

Испания - Примера. 9-й тур
18 октября 2019, пятница. 22:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Дуарте – 38'
Удаления: нет / Мерида – 90+2'
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