«Гранада» поднялась на второе место в таблице Примеры, обыграв «Осасуну»

В матче 9-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Осасуну». Встреча состоялась в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал защитник «Гранады» Домингуш Дуарте, отправивший мяч в ворота соперника на 38-й минуте после передачи хавбека Альваро Вадильо. В компенсированное время второго тайма с поля за две жёлтые карточки был удалён полузащитник «Осасуны» Фран Мерида.

«Гранада», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» (11) — 11-е.

В 10-м туре Примеры «Гранада» на своём поле сыграет с «Бетисом» из Севильи, а «Осасуна» дома встретится с «Валенсией». Оба матча состоятся 27 октября.