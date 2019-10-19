Гвардиола: чтобы не было травм, игроков нужно посадить в холодильник

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал приближающийся плотный график игр в АПЛ, чреватый большим количеством травм.
27 декабря «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном», а 29 числа примет «Шеффилд Юнайтед». Между матчами пройдет менее 48 часов.
«Что сделать для уменьшения риска получения травм? Игроков нужно посадить в холодильник. Я не шучу. Пусть идут домой, открывают свои холодильники, залазят внутрь на 48 часов. Всё. Увидимся на стадионе «Этихад».
Когда я открою холодильник, чтобы приготовить утренний омлет, возможно, я смогу поговорить со своими футболистами. Но кроме этого, времени не будет. Это первый раз в Англии, когда между матчами так мало времени! Нам выпала большая часть», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.
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