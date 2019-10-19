Тебас: Роналду ушёл из Ла Лиги, а рейтинги продолжают расти

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал растущие рейтинги чемпионата, несмотря на уход Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Криштиану уже давно ушёл из Ла Лига, но наши рейтинги продолжают уверенно расти. Что касается Лео Месси, то его здоровье стоит на первом месте. Надеюсь, он ещё долго будет радовать болельщиков своей игрой, а после завершения карьеры останется в административном корпусе «Барселоны».



Я даже думаю, что слухи о том, что Месси предложили контракт на 10 лет, условия которого будут касаться не только игры за клуб, но и другой деятельности после окончания карьеры, соответствует действительности, – приводят слова Тебаса „Известия“.