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Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»

Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал вопрос о продление контракта с клубом.

«Мы обсуждали мой контракт буквально недавно. Не хочу, чтобы договор связывал меня обязательствами выступать, потому что не знаю, как буду себя чувствовать в будущем. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду восстанавливаться после травм.

Я хочу продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя в хорошей физической форме, но, очевидно, я останусь в «Барселоне» до конца карьеры», – сказал Месси в эфире радио Metro FM 95.1.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет с руководящей должностью в клубе по завершению карьеры футболиста.

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