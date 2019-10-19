Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал вопрос о продление контракта с клубом.



«Мы обсуждали мой контракт буквально недавно. Не хочу, чтобы договор связывал меня обязательствами выступать, потому что не знаю, как буду себя чувствовать в будущем. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду восстанавливаться после травм.



Я хочу продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя в хорошей физической форме, но, очевидно, я останусь в «Барселоне» до конца карьеры», – сказал Месси в эфире радио Metro FM 95.1.



Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет с руководящей должностью в клубе по завершению карьеры футболиста.