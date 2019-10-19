Мариу: доволен, что помог «Локомотиву» победить «Ахмат»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» 2:0. Португалец в этой игре забил свой первый гол в РПЛ.
«Очень доволен, что помог команде одержать очередную победу в лиге», – написал Мариу в своём «твиттере».
Жоау Мариу перешел в «Локомотив» на правах аренды во время летнего трансферного окна.
Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.
Затем футболист перешёл из «Интера» в «Локомотив» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона. Португалец провёл за «железнодорожников» 5 матчей в РПЛ и сделал 2 результативные передачи.
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