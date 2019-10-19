Байрамян: в «Ростове» никто не шутит на тему «сбитых летчиков» и Мамаева

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как в ростовском клубе относятся к шуткам по поводу перехода Павла Мамаева.
«Есть ли в команде шутки по поводу «сбитых лётчиков»? Нет, никогда не слышал. Это обсуждают болельщики или журналисты. Кто-то из «Спартака», кто-то после какого-то неприятного случая или ещё чего-то. Но я это только в соцсетях видел. А в команде ни разу, честно, никто не шутил и не обсуждал этот момент.
Шутки на тему Мамаева? Всё намного проще. У нас внутри команды есть свои подколки, шутки и атмосфера просто замечательная. И если в интернете гуляет какой-то троллинг, то в команде эти темы никто ни разу не поднимал. А Пашу все хорошо приняли, о чём уже неоднократно говорил. Никаких проблем и шуток на эту тему», — приводит слова Байрамяна Sportbox.
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