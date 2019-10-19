Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Байрамян: в «Ростове» никто не шутит на тему «сбитых летчиков» и Мамаева

Байрамян: в «Ростове» никто не шутит на тему «сбитых летчиков» и Мамаева
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как в ростовском клубе относятся к шуткам по поводу перехода Павла Мамаева.

«Есть ли в команде шутки по поводу «сбитых лётчиков»? Нет, никогда не слышал. Это обсуждают болельщики или журналисты. Кто-то из «Спартака», кто-то после какого-то неприятного случая или ещё чего-то. Но я это только в соцсетях видел. А в команде ни разу, честно, никто не шутил и не обсуждал этот момент.

Шутки на тему Мамаева? Всё намного проще. У нас внутри команды есть свои подколки, шутки и атмосфера просто замечательная. И если в интернете гуляет какой-то троллинг, то в команде эти темы никто ни разу не поднимал. А Пашу все хорошо приняли, о чём уже неоднократно говорил. Никаких проблем и шуток на эту тему», — приводит слова Байрамяна Sportbox.

Мамаев нашёл себе новую команду. Что об этом нужно знать
Когда и где он вернётся на поле?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019