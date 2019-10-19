Байрамян: будем стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром РПЛ

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил игру своего одноклубника Эльдора Шомуродова в нынешнем сезоне. В 12 турах форвард забил 10 мячей и возглавляет гонку снайперов чемпионата вместе с Александром Соболевым из «Крыльев Советов».
«Есть ли задача сделать Шомуродова лучшим бомбардиром чемпионата? Нет, но он сам красавец — забивает. Шомуродов здорово выполняет свою работу, и мы все будем стараться, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Это будет плюсом для всех нас. Я верю, что у Шомы это получится.
Какую планку ставлю для себя? Рома Ерёменко сказал мне, что я должен забить 10 мячей за сезон. Думаю, что если мячей восемь забью, то будет неплохо. Но хотелось бы выполнить план Ерёменко. Он очень требовательный, как и Попов. Поэтому будем соответствовать. И это я такой воодушевлённый после ЦСКА. Но на самом деле буду работать, стараться, держать свой уровень», — приводит слова Байрамяна Sportbox.
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