Ерохин: отличный коллектив вкупе с тренерскими идеями даёт «Ростову» результат

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о «Ростове», с которым сине-бело-голубые встретятся сегодня, 19 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в Санкт-Пеьербурге на «Газпром Арене». Начало матча — в 19:00.

«За «Ростовом» наблюдаю в том числе потому, что провёл в этом клубе отличное время. Мы добивались высоких результатов, болельщики очень тепло меня принимали. Ростов-на-Дону — футбольный город, который должен иметь команду высокого уровня.

Чем объяснить результаты команды? Пришёл тренер со своей философией, у него была возможность подобрать под неё футболистов. Сейчас у них отличный коллектив, игроки высокого уровня. Вкупе с тренерскими идеями это даёт результат", — цитирует Ерохина официальный сайт «Зенита».