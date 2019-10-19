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«Копия лучше оригинала». Слуцкий подшутил над Дзюбой. Тот тоже подколол тренера

«Копия лучше оригинала». Слуцкий подшутил над Дзюбой. Тот тоже подколол тренера
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий и форвард «Зенита» Артём Дзюба устроили переписку в «Инстаграме», где обсудили подарок, полученный нападающим сине-бело-голубых.

Футболист питерского клуба опубликовал фото со своей картонной копией. Её создателя он поблагодарил словами: «Спасибо огромное за этот неожиданно-приятный подарок!». Фото прокомментировал Слуцкий. 48-летний специалист написал: «Тот случай, когда копия намного лучше оригинала». Нападающий ответил: «Ой, кто это у нас там?))) На вашу бы не хватило картона».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Артёма Дзюбы.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 5 забитых мячей и 6 результативных передач.

«Витесс» Слуцкого занимает 4-е место в чемпионате Нидерландов. После 9 туров в активе команды 20 очков.

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