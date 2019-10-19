Лэмпард раскритиковал действия тренерского штаба сборной Франции из-за Канте

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал действия тренерского штаба сборной Франции. Английский специалист был недоволен тем, что тренерский штаб французской национальной команды не отпустил полузащитника Н'Голо Канте в расположение лондонского клуба в связи с травмой.



«Канте прошёл обследование за день до второго матча сборной Франции, и было ясно, что он не может играть. И его все равно включили в запас. Это не шутки. Понимаю, что футболисты, выступающие за национальные команды, находятся в полном распоряжении своих тренерских штабов. Однако было очевидно, что Канте не сыграет. Он должен был вернуться в расположении клуба для оптимального восстановления», — приводит слова Лэмпарда A Bola.

Дешам: если Лэмпард вновь попросит не вызывать Канте, попрошу чаще ставить Жиру