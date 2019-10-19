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Команда Кариоки забивала, когда соперник протестовал. В конце были аплодисменты

Команда Кариоки забивала, когда соперник протестовал. В конце были аплодисменты
Футбол / Прочие турниры 0

Матч чемпионата Мексики между командами «Веракрус» и «Тигрес», за который выступает бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, завершился скандалом, сообщает Mediotiempo.

Встреча началась с того, что хозяева, выражая протест против задолженности по зарплате, отказались активно участвовать в игре. В течение нескольких минут они просто стояли на поле. За это время футболисты «Тигрес» дважды поразили их ворота. Завершив протест, игроки «Веракрус» включились в игру, однако сразу же пропустили третий мяч.

В самом конце встречи, оказавшись в большинстве, хозяева смогли отыграть один мяч. В итоге встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Тигреса». После матча игроки гостей начали подходить к соперникам для рукопожатий. Однако футболисты «Веракруса» демонстративно отказали им в этом, лишь поаплодировав в их адрес за то, что те не продемонстрировали с ними солидарность в начале игры.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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