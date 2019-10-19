Владелец «Милана» не планирует продавать клуб

Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что компания планирует продать итальянский клуб в связи с рекордными убытками в размере € 145,9 млн.



«Нет, мы не планируем продавать „Милан“. И мы всё ещё намерены построить новый стадион в городе», — приводит слова представителя компании Football Italia со ссылкой на Affariitaliani.



Напомним, компания Elliott Management владеет «Миланом» с 2018 года. Прошлый владелец клуба, Ли Юнхун, объявил дефолт по кредиту в размере € 303 млн, который был предоставлен ему американской компанией для покупки итальянского клуба, в результате чего права на клуб перешли во владение Elliott Management.