Владелец «Милана» не планирует продавать клуб
Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что компания планирует продать итальянский клуб в связи с рекордными убытками в размере € 145,9 млн.
«Нет, мы не планируем продавать „Милан“. И мы всё ещё намерены построить новый стадион в городе», — приводит слова представителя компании Football Italia со ссылкой на Affariitaliani.
Напомним, компания Elliott Management владеет «Миланом» с 2018 года. Прошлый владелец клуба, Ли Юнхун, объявил дефолт по кредиту в размере € 303 млн, который был предоставлен ему американской компанией для покупки итальянского клуба, в результате чего права на клуб перешли во владение Elliott Management.
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