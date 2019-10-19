«Эйбар» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся 19 октября в 14:00

Сегодня, 19 октября, в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» состоится встреча 9-го тура чемпионата Испании сезона-2019/20 «Эйбар» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. В роли его ассистентов выступят Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный арбитр — Хуан Пенья Варела.

«Барселона» набрала 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (9) — на 14-м месте.

Ознакомиться с положением команд в турнирной таблице испанского чемпионата можно на «Чемпионате». Календарь матчей Примеры доступен здесь.