«Эйбар» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся 19 октября в 14:00
Сегодня, 19 октября, в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» состоится встреча 9-го тура чемпионата Испании сезона-2019/20 «Эйбар» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» — «Барселона».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. В роли его ассистентов выступят Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный арбитр — Хуан Пенья Варела.
«Барселона» набрала 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (9) — на 14-м месте.
Ознакомиться с положением команд в турнирной таблице испанского чемпионата можно на «Чемпионате». Календарь матчей Примеры доступен здесь.
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