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Ребров — Ломовицкому: скорее возвращайся в «Спартак», мы по тебе скучаем

Ребров — Ломовицкому: скорее возвращайся в «Спартак», мы по тебе скучаем
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился мнением об одноклубнике Александре Ломовицком, который текущий сезон проводит в аренде в тульском «Арсенале».

«Есть люди, с которыми всегда приятно встречаться и общаться, не только на футбольном поле, но и за его пределами. Если они разделяют твои идеи, встречаться приятно вдвойне. Вчера мы виделись с Ломовицким.

В Саше мне кроме всего прочего нравится его заинтересованность в деле благотворительности. Он не просто вкладывает личные средства для галочки или очищения кармы. Он интересуется обоими подопечными: и Антоном, и Софией. Узнает не только об их здоровье, но интересуется и бытовыми вопросами. За такое отношение могу только пожать руку Александру. Твоя помощь и поддержка — это круто! Особенно для тех детей, которых ты делаешь счастливыми. Не стесняйся говорить об этом. Своим примером ты показываешь, что помогать несложно и очень приятно. Спасибо!

Ну а пожелать тебе хочу уверенности в себе, пятёрку болгарам и скорее возвращайся домой, в «Спартак». Мы по тебе скучаем!" — написал Ребров в своём «инстаграме».

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