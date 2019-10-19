«Челси» заинтересован в услугах хавбека сборной Украины

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского «Челси», сообщает Sportarena.com. По информации источника, скауты лондонского клуба следят за игрой 29-летнего украинского футболиста.



Малиновский перешёл в «Аталанту» из «Генка» в 2019 году за € 13,7 млн. В текущем сезоне украинский полузащитник принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. С 2015 года Малиновский выступает в составе национальной команды Украины. Хавбек помог сборной Украины досрочно выйти в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

«Челси» набрал 14 очков в 8 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.