Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Мальоркой»

Мадридский «Реал» огласил заявку на матч 9-го тура испанской Примеры с «Мальоркой». Встреча состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Мальорка» — «Реал».



Заявка «Реала»: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско, Карим Бензема, Браим Диас, Лука Йович, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго.



Мадридский «Реал» набрал 18 очков в 8 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (7) — на 18-м месте.