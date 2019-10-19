Гендиректор «Лондрины»: не виню игроков, виню себя, что набирал это дерьмо

Сержио Малуселли, генеральный директор «Лондрины», выступающей в бразильской Серии B, гневно прокомментировал неудачные выступления команды в последнее время. В турнирной таблице второго по силе дивизиона страны «Лондрина» занимает 14-е место из 20 участников, проиграв 10 из последних 14 матчей.

«Не виню игроков. Виню себя, что набирал это дерьмо. В неудачах принято обвинять только тренеров. Но мы вовремя платим игрокам зарплату, они должны давать нам результат. Они должны показать по крайней мере небезразличие к ситуации. Но мы этого не видим. Мы ожидали от „Лондрины“ совсем другого результата. После серии неудач мы уволили тренера, но на поле всё решают футболисты. Они не могут просто быть звёздами. Я пытался „разбудить“ команду, чтобы она не демонстрировала апатию к происходящему», — приводит слова Малуселли Lance.