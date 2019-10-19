Нобоа: Оздоев стал суперфутболистом, но ему помог случай
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о бывшем одноклубнике по «Зениту» Магомеду Оздоеву.
«Когда я получил травму, а Паредес ушёл, Оздоев воспользовался шансом. Он начал играть так, как может. Сейчас он верит в себя. Когда веришь в себя, легко показывать свой уровень. Знал, что он хороший игрок, но сейчас он стал суперфутболистом. Можно сказать, ему помог случай. Может быть, если бы не моя травма и уход Паредеса, он так и не стал бы показывать игру на таком уровне.
Ему нужно было почувствовать веру тренера в себя. Возможно, в последние годы по-футбольному его ценили не так высоко другие тренеры. Но сейчас он показывает прекрасный футбол", — приводит слова Нобоа «Спорт Бизнес Online».
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
- 19 октября 2019
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