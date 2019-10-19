Фонсека: современный футбол убивает лучших игроков

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека выразил мнение, что современные футболисты проводят слишком много матчей.
«Травмы представляют большую проблему как на клубном, так и на международном уровне. Каждую неделю мы видим, как много травм игроки получают, представляя свои национальные команды. Современный футбол убивает лучших игроков, потому что физически невозможно принимать участие в таком огромном количестве матчей. Футбольные руководители должны об этом задуматься. Сейчас слишком много разных турниров», — приводит слова специалиста Football Italia.
Фонсека возглавил «Рому» в 2019 году. Римский клуб набрал 12 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус».
- 19 октября 2019
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