Ибрагимович: я не зверь из зоопарка. Я ещё могу забивать по 20 мячей в Серии А

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что был бы не против вернуться в итальянскую Серию А.

«Мне 38 лет, и у меня всё ещё энтузиазм ребёнка и такое же желание побеждать. Для меня это всё. Я ещё не задумываюсь о своём будущем, так как буду оценивать всё с семьей. Чтобы продолжать карьеру, мне нужен особенный вызов, который сможет поддерживать огонь внутри, будь то здесь или в другом месте.

Италия — второй дом. Я выслушаю все предложения, но хочу бороться за максимальные цели. Если бы я вернулся, хотел бы претендовать на скудетто, а не просто, чтобы меня подписали, потому что я Ибрагимович.

Я всё ещё могу решать исход матчей. Я не зверь из зоопарка, которого можно было бы показывать людям. Я всё ещё могу забивать по 20 голов в Серии А", — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.