Слуцкий: в Нидерландах пропасть между грандами и другими командами очень велика

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что его команде будет сложно противостоять «Аяксу» и ПСВ в чемпионате Нидерландов.

«В Нидерландах пропасть между грандами и другими командами очень велика. Вероятность, что кто-то выиграет у „Аякса“ или ПСВ, очень мала. А выиграть у обоих практически невозможно.

Сейчас в немногих странах разрыв между двумя грандами и остальными командами настолько велик. «Аякс» продаёт двух ведущих игроков «Барселоне» и «Ювентусу» за большие суммы. То же самое можно сказать и о ПСВ. Клуб продал игроков на хорошую сумму, но у него всё ещё осталось четыре футболиста, которые могут принести клубу € 50 млн своим уходом: Ихаттарен, Мален, Бергвейн и Гакпо", — приводит слова Слуцкого Soccernews.nl со ссылкой на Algemeen Dagblad.