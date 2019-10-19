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«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Урал» обыграл «Тамбов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Счёт был открыт на 61-й минуте. Владимир Обухов реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Дениса Полякова. Гости сравняли счёт на 73-й минуте. Петрюс Бумаль с левого края выполнил подачу, Денис Кулаков у правого края штрафной мяч подобрал и навесил к линии вратарской, откуда Владимир Ильин в падении головой пробил в цель. Через три минуты «Урал» забил второй мяч. Отман Эль-Кабир выполнил подачу с угла поля в штрафную, с ударом головой Ильина справился Гиорги Шелия, отбив мяч перед собой, а Вараздат Ароян из вратарской добил сферу в ворота.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
19 октября 2019, суббота. 14:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Обухов – 61' (пен)   1:1 Ильин – 73'   1:2 Ароян – 76'
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