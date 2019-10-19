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Тедеско объяснил назначение Жиго капитаном «Спартака» на матч с «Рубином»

Тедеско объяснил назначение Жиго капитаном «Спартака» на матч с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему назначил капитаном команды на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» защитника Самуэля Жиго.

«Почему Жиго? Он произвёл на нас должное впечатление. Мы с ним поговорили. Он является одним из лидеров команды, и я уверен, что команда за ним пойдёт.

Безусловно, тактика важна в каждой игре, но на этой неделе у нас не было времени, чтобы тренировать её. В этом матче на первый план выходит отношение ребят к игре, их самоотдача и интенсивность", — приводит слова Доменико Тедеско «Матч ТВ».

Матч «Спартака» с «Рубином» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

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