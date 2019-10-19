«Химки» уступили «Нижнему Новгороду», «Краснодар-2» разгромил «Мордовию»
В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Нижнего Новгорода» Максим Палиенко, который отправил мяч в ворота подмосковных «Химок» в начале второго тайма, на 53-й минуте.
В других матчах 18-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» дома обыграл ивановский «Текстильщик» со счётом 2:1, а «Мордовия» на стадионе «Старт» в Саранске проиграла «Краснодару-2» (0:3).
С турнирной таблицей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Палиенко – 53'
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
2 : 1
Текстильщик
Иваново
0:1 Сидоров – 8' 1:1 Федчук – 81' (пен) 2:1 Машуков – 83'
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