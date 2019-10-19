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Джорджевичу диагностировано повреждение связок колена

Джорджевичу диагностировано повреждение связок колена
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич, получивший травму в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», сегодня, 19 октября, прошёл МРТ правого коленного сустава, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

По результатам обследования у 25-летнего футболиста было диагностировано повреждение связок колена. В ближайшее время Лука отправится в одну из европейских клиник, где врачи определят тактику лечения.

Также сообщается, что к занятиям в общей группе присоединился полузащитник Рифат Жемалетдинов. Хавбек Гжегож Крыховяк, пропустивший матч с «Ахматом» из-за острой кишечной инфекции, сейчас чувствует себя гораздо лучше.

«Локомотив», набрав 29 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров.

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