Джорджевичу диагностировано повреждение связок колена

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич, получивший травму в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», сегодня, 19 октября, прошёл МРТ правого коленного сустава, сообщает пресс-служба «железнодорожников».



По результатам обследования у 25-летнего футболиста было диагностировано повреждение связок колена. В ближайшее время Лука отправится в одну из европейских клиник, где врачи определят тактику лечения.



Также сообщается, что к занятиям в общей группе присоединился полузащитник Рифат Жемалетдинов. Хавбек Гжегож Крыховяк, пропустивший матч с «Ахматом» из-за острой кишечной инфекции, сейчас чувствует себя гораздо лучше.



«Локомотив», набрав 29 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров.

Сёмин рассказал о травме Джорджевича