«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0
В матче 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Аталанту» из Бергамо. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:3.
Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель на 23-й минуте. Спустя пять минут Мурьель оформил дубль. Перед свистком на перерыв полузащитник гостей Алехандро Гомес довёл счёт до разгромного.
В середине второго тайма форвард «Лацио» Чиро Иммобиле отыграл один мяч, реализовав пенальти. Через одну минуты отличился хавбек римлян Хоакин Корреа. Ничью хозяевам принёс Иммобиле, реализовавший ещё один удар с 11-метровой отметки на 92-й минуте.
«Аталанта», набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лацио» (12) — шестое.
Италия - Серия А. 8-й тур
19 октября 2019, суббота. 16:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Мурьель – 23' 0:2 Мурьель – 28' 0:3 Гомес – 37' 1:3 Иммобиле – 69' (пен) 2:3 Корреа – 70' 3:3 Иммобиле – 90+2' (пен)
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