«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0

В матче 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Аталанту» из Бергамо. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:3.

Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель на 23-й минуте. Спустя пять минут Мурьель оформил дубль. Перед свистком на перерыв полузащитник гостей Алехандро Гомес довёл счёт до разгромного.

В середине второго тайма форвард «Лацио» Чиро Иммобиле отыграл один мяч, реализовав пенальти. Через одну минуты отличился хавбек римлян Хоакин Корреа. Ничью хозяевам принёс Иммобиле, реализовавший ещё один удар с 11-метровой отметки на 92-й минуте.

«Аталанта», набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лацио» (12) — шестое.