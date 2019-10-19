«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче Тедеско

Подошёл к концу матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.



Этот матч стал первым для нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавил команду во время паузы на международные встречи.



С турнирной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

