«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче Тедеско
Подошёл к концу матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Этот матч стал первым для нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавил команду во время паузы на международные встречи.
С турнирной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 19 октября 2019
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