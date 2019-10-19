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«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче Тедеско

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Подошёл к концу матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Этот матч стал первым для нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавил команду во время паузы на международные встречи.

С турнирной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
19 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань
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