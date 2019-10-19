Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алли забил «Уотфорду» после чудовищной ошибки вратаря. Видео

Алли забил «Уотфорду» после чудовищной ошибки вратаря. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» – «Уотфорд» хозяева сравняли счёт на 86-й минуте. Гол забил полузащитник Деле Алли.

Он воспользовался грубой ошибкой вратаря соперника Бена Фостера, выпустившего мяч из рук, и поразил пустые ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».

9-й тур АПЛ стартовал в субботу, 19 октября, матчем «Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 2:0.

19 октября также встречаются «Астон Вилла» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Лестер Сити» – «Бёрнли», «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон», «Борнмут» – «Норвич Сити», «Челси» – «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».

В воскресенье, 20 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

В понедельник, 21 октября, тур закроет встреча «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал».

Дукуре забил «Тоттенхэму» после стремительной контратаки. Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019