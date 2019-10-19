Алли забил «Уотфорду» после чудовищной ошибки вратаря. Видео

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» – «Уотфорд» хозяева сравняли счёт на 86-й минуте. Гол забил полузащитник Деле Алли.

Он воспользовался грубой ошибкой вратаря соперника Бена Фостера, выпустившего мяч из рук, и поразил пустые ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



9-й тур АПЛ стартовал в субботу, 19 октября, матчем «Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 2:0.



19 октября также встречаются «Астон Вилла» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Лестер Сити» – «Бёрнли», «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон», «Борнмут» – «Норвич Сити», «Челси» – «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».



В воскресенье, 20 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».



В понедельник, 21 октября, тур закроет встреча «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал».