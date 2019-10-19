«Валенсия» с Черышевым избежала поражения в гостевом матче с «Атлетико»
В 9-м туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 36-й минуте благодаря точному удару нападающего Диего Косты с пенальти. Гостям удалось уйти от поражения в концовке встречи усилиями полузащитника Даниэля Парехо. Доигрывали встречу «летучие мыши» в меньшинстве – на 91-й минуте с поля был удалён хавбек Ли Кан Ин.
В составе «Валенсии» участие в матче принял российский полузащитник Денис Черышев. Игрок провёл на поле 76 минут, после чего был заменён.
С турнирной таблицей чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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