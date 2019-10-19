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Докампо рассказал, почему Сорокин мало играет в «Рубине»

Докампо рассказал, почему Сорокин мало играет в «Рубине»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0) дал комментарий об игровом времени защитника команды Егора Сорокина.

Ранее стало известно, что Сорокин подписал контракт с «Краснодаром», но до конца сезона будет выступать за казанский клуб на правах аренды.

«Он игрок нашей команды, будет играть, если будет выглядеть лучше. Почему мало играет? Потому что есть другие футболисты, предпочитаем их. С «Краснодаром» это никак не связано. Костя Плиев — тоже кандидат в сборную России. У нас обычная конкуренция», — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Рубин», набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (15) — девятое.

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