Докампо рассказал, почему Сорокин мало играет в «Рубине»

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0) дал комментарий об игровом времени защитника команды Егора Сорокина.
Ранее стало известно, что Сорокин подписал контракт с «Краснодаром», но до конца сезона будет выступать за казанский клуб на правах аренды.
«Он игрок нашей команды, будет играть, если будет выглядеть лучше. Почему мало играет? Потому что есть другие футболисты, предпочитаем их. С «Краснодаром» это никак не связано. Костя Плиев — тоже кандидат в сборную России. У нас обычная конкуренция», — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
«Рубин», набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (15) — девятое.
- 19 октября 2019
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