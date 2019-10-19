«Спартак-2» проиграл «Чайке» в матче ФНЛ, «Ротор» и «Армавир» поделили очки
В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «Чайка» принимала московский «Спартак-2». Встреча состоялась в Песчанокопском на стадионе «Центральный» имени И.П. Чайки и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый гол забил нападающий «Спартака-2» Александр Руденко на 22-й минуте, реализовав пенальти. До перерыва «Чайка» сравняла счёт — отличился форвард Илья Белоус. На 54-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Андрея Текучёва. Победу «Чайке» принёс нападающий Александр Коротаев, отправив мяч в ворота красно-белых в середине второго тайма.
Результаты других матчей 18-го тура ФНЛ
«Армавир» — «Ротор» (Волгоград) — 0:0.
«Факел» (Воронеж) — «Шинник» (Ярославль) — 0:4.
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 1
Спартак-2
Москва
0:1 Руденко – 22' (пен) 1:1 Белоус – 31' 2:1 Коротаев – 66'
Удаления: Текучёв – 54' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Армавир
Армавир
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 4
Шинник
Ярославль
0:1 Кожемякин – 22' 0:2 Самодин – 54' 0:3 Олейников – 73' 0:4 Самодин – 90'
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