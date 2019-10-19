«Спартак-2» проиграл «Чайке» в матче ФНЛ, «Ротор» и «Армавир» поделили очки

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «Чайка» принимала московский «Спартак-2». Встреча состоялась в Песчанокопском на стадионе «Центральный» имени И.П. Чайки и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Спартака-2» Александр Руденко на 22-й минуте, реализовав пенальти. До перерыва «Чайка» сравняла счёт — отличился форвард Илья Белоус. На 54-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Андрея Текучёва. Победу «Чайке» принёс нападающий Александр Коротаев, отправив мяч в ворота красно-белых в середине второго тайма.

Результаты других матчей 18-го тура ФНЛ

«Армавир» — «Ротор» (Волгоград) — 0:0.

«Факел» (Воронеж) — «Шинник» (Ярославль) — 0:4.