Дзюба вышел на первое место в РПЛ по системе «гол+пас»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отметился двумя голами и результативной передачей в первом тайме матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



Таким образом, 31-летний форвард увеличил показатель по системе «гол+пас» до 14 (7 голов и 7 передач) и вышел на первое место. Артём обошёл Эльдора Шомуродова из «Ростова» (12) и Александра Соболева из «Крыльев Советов».



Со списком лучших футболистов чемпионата России по системе «гол+пас» можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирная таблица первенства доступна по ссылке. Расписание матчей можно посмотреть здесь.



Матч «Зенит» — «Ростов» в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В настоящий момент счёт — 3:0. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.