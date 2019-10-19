Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал отставку Григоряна

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал новость об отставке Александра Григоряна с поста главного тренера команды.
«Григорян – хороший специалист, я его уважаю. Он переживает за клуб, поэтому была нужна перезагрузка команде. В ближайшие три тура командой будут руководить помощники, а к паузе на сборные планируем определиться с новым тренером», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Григорян подал в отставку после поражения в сегодняшнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). Специалист возглавил «Тамбов» 22 апреля этого года. На тот момент команда занимала первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Контракт с клубом тренер подписал до лета 2020 года.
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