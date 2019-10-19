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Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть «Фастав» в матче чемпионата Чехии

Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть «Фастав» в матче чемпионата Чехии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 13-го тура чешской Высшей лиги «Фастав» принимал «Младу Болеслав». Встреча состоялась в Злине на стадионе «Летна» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко на 26-й минуте. В конце встречи преимущество гостей увеличил хавбек Павел Буха.

«Млада Болеслав», набрав 25 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Фастав» (10) — предпоследнее, 15-е.

В активе Комличенко уже 9 голов в чешской Высшей лиге в нынешнем сезоне. 24-летний россиянин возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Николай выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года. В России нападающий защищал цвета новороссийского «Черноморца», «Краснодара» и «Краснодара-2».

Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 13-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Фастав
Злин
Окончен
0 : 2
Млада Болеслав
Болеслав
0:1 Комличенко – 26'   0:2 Буха – 89'
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