Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть «Фастав» в матче чемпионата Чехии
В матче 13-го тура чешской Высшей лиги «Фастав» принимал «Младу Болеслав». Встреча состоялась в Злине на стадионе «Летна» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко на 26-й минуте. В конце встречи преимущество гостей увеличил хавбек Павел Буха.
«Млада Болеслав», набрав 25 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Фастав» (10) — предпоследнее, 15-е.
В активе Комличенко уже 9 голов в чешской Высшей лиге в нынешнем сезоне. 24-летний россиянин возглавляет гонку бомбардиров турнира.
Николай выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года. В России нападающий защищал цвета новороссийского «Черноморца», «Краснодара» и «Краснодара-2».
Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 13-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Фастав
Злин
Окончен
0 : 2
Млада Болеслав
Болеслав
0:1 Комличенко – 26' 0:2 Буха – 89'
«Краснодар»: гордимся успехами Комличенко и желаем ему закрепиться в сборной
- 19 октября 2019
-
20:04
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:45
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:18
-
19:14
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:43
-
18:28
-
18:27
-
18:23
-
18:13
-
18:01
-
18:00
-
17:43
-
17:23
-
17:19
-
17:14
-
17:14
-
17:05
-
16:56
-
16:47
-
16:31
-
16:30
Партнерский контент