Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть «Фастав» в матче чемпионата Чехии

В матче 13-го тура чешской Высшей лиги «Фастав» принимал «Младу Болеслав». Встреча состоялась в Злине на стадионе «Летна» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко на 26-й минуте. В конце встречи преимущество гостей увеличил хавбек Павел Буха.

«Млада Болеслав», набрав 25 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Фастав» (10) — предпоследнее, 15-е.

В активе Комличенко уже 9 голов в чешской Высшей лиге в нынешнем сезоне. 24-летний россиянин возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Николай выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года. В России нападающий защищал цвета новороссийского «Черноморца», «Краснодара» и «Краснодара-2».