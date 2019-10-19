Сорокин: я простой человек — вышел на поле и помог своей команде

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин дал комментарий после выездного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).

«Хорошая игра в нашем исполнении, были моменты забить гол. Для нас это положительный результат в матче на выезде со «Спартаком».

Мне было немного тяжеловато в первые минуты. Почти месяц я без игровой практики, но потом вошёл в ритм и провёл нормальный матч. Никакого разговора перед матчем не было с тренерским штабом. Когда сидишь на замене, всегда ждёшь, что будет шанс для выхода на поле. Я простой, обычный человек — вышел на поле и помог своей команде. Лично оценю свою игру хорошо, тем более, повторюсь, после длинной паузы, но есть над чем работать и в чём прибавлять.

Надеюсь, буду получать больше игрового времени. Буду работать на тренировках, чтобы тренер всё видел. После игры в раздевалке он сказал, что ничья — неплохой результат, но можно лучше.

Мы больше отталкивались от своей игры и не подстраивались под соперника. Игра получилась, повторюсь, удачной, но не забили. «Рубин» оказался не готов к тому, что «Спартак» отдаст инициативу в первом тайме? Не сказал бы, мы уверенно вели игру в первом тайме, где-то «Спартаку» повезло. Не хотели отдавать им пространство.

Со стороны «Рубина» во втором тайме игра не изменилась, но «Спартак» начал играть активнее, всё-таки дома и при своих болельщиках. Стопроцентных моментов мы «Спартаку» не дали создать, у нас была равная игра. Ничья, скорее всего, закономерный результат», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.