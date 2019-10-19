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Аршавин: судья назначил левый пенальти в ворота «Ростова»

Аршавин: судья назначил левый пенальти в ворота «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок национальной команды России Андрей Аршавин прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Левый пенальти. Не думаю, что это был фол. Если там фол, то после каждого углового нужно назначать пенальти. По-футбольному, я бы не ставил пенальти», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

11-метровый удар был назначен в начале первого тайма. Его реализовал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба.

Матч «Зенит» — «Ростов» проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 75-й минуте счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

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