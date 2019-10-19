«Наполи» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии
В матче 8-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Верону». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик оформил дубль, забив на 37-й и 67-й минутах. Авторами результативных передач стали полузащитник Фабиан Руис и форвард Лоренцо Инсинье.
Беспроигрышная серия «Наполи» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. Для «Вероны» это поражение стало первым в последних четырёх встречах.
«Наполи», набрав 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Верона» (9) — 13-е.
В 9-м туре итальянского первенства «Верона» 25 октября на своём поле примет «Сассуоло», а команда из Неаполя 27 октября на выезде встретится со СПАЛом.
Италия - Серия А. 8-й тур
19 октября 2019, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Верона
Верона
1:0 Милик – 37' 2:0 Милик – 67'
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