«Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 6:1, Дзюба оформил хет-трик

В 13-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 6:1.
Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте благодаря точному удару нападающего Артёма Дзюбы с пенальти. Спустя шесть минут форвард оформил дубль. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, сине-бело-голубые довели счёт до разгромного — отличился нападающий Сердар Азмун. На 61-й минуте «Зенит» забил вновь, автором гола стал защитник Вячеслав Караваев. На 80-й минуте Дзюба оформил хет-трик, вновь реализовав пенальти. Спустя три минуты своим голом с одиннадцатиметровой отметки ответил полузащитник гостей Роман Ерёменко. Окончательный счёт был установлен на 92-й минуте, когда забил хавбек хозяев Вильмар Барриос.
«Зенит», набрав 29 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает лидеру первенства, «Локомотиву», по дополнительным показателям. «Ростов» (26) — четвёртый.
- 19 октября 2019
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