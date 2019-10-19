Эффектный сейв Крула после удара в упор — в обзоре матча «Борнмут» — «Норвич»

«Борнмут» на своём поле сыграл вничью с «Норвич Сити» со счётом 0:0 в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.



Вратарь «Норвича» Тим Крул спас команду после удара в упор нападающего соперника Доминика Соланке. В опасной близости от штанги ворот гостей прошёл мяч после подачи полузащитника Гарри Уилсона. Ещё один шанс забить «Борнмут» получил после удара с лёта нападающего Каллума Уилсона, однако мяч прошёл рядом со штангой. «Норвич» ответил низовым ударом из-за штрафной нападающего Теэму Пукки, который парировал голкипер. Судья встречи показал одну жёлтую карточку хозяевам и три — гостям.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Борнмут», набрав 12 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 9-е место, а «Норвич Сити» с 7 очками — 19-е.