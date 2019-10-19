Победный гол за 13 секунд до конца — в обзоре матча «Астон Вилла» — «Брайтон»

«Астон Вилла» на своём поле обыграла «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:1 в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 21-й минуте открыл защитник гостей Адам Уэбстер, однако уже на 35-й минуте «Брайтон» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Аарона Муя, получившего две жёлтые карточки в течение пяти минут. На 2-й добавленной к первому тайму минуте полузащитник хозяев Джек Гриллиш сравнял счёт, а за 13 секунд до истечения компенсированного ко второму тайму времени защитник Мэтт Таргетт принёс «Астон Вилле» победу.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Астон Вилла», набрав 11 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место, а «Брайтон энд Хоув Альбион» с 9 очками — 16-е.