Память о трагедии, подарок для Жиго и новый ритуал «Спартака». Фото из Тушино

19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Этот матч стал первым для нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавил команду во время паузы на международные встречи.



«Спартак», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» располагается строчкой выше, опережая красно-белых по дополнительным показателям.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом», «Рубин» на своём поле встретится с «Уралом». Матчи состоятся 27 и 25 октября соответственно.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.