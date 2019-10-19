Память о трагедии, подарок для Жиго и новый ритуал «Спартака». Фото из Тушино

19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Этот матч стал первым для нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавил команду во время паузы на международные встречи.
«Спартак», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» располагается строчкой выше, опережая красно-белых по дополнительным показателям.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом», «Рубин» на своём поле встретится с «Уралом». Матчи состоятся 27 и 25 октября соответственно.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 19 октября 2019
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