«Рубин» рассказал о состоянии игрока молодёжки, который попал в реанимацию

Пресс-служба казанского «Рубина» на официальном сайте клуба рассказала о состоянии защитника молодёжной команды Вячеслава Фомина, который после неудачного столкновения с соперником в выездном матче 13-го тура молодёжного первенства России с московским «Спартаком» попал в реанимацию.
Встреча состоялась вчера, 18 октября. 17-летний Фомин был заменён на 72-й минуте. Спустя некоторое время после матча его самочувствие ухудшилось.
«После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остаётся стабильно тяжёлым. Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении «Рубина».
Матч «Спартак» — «Рубин» завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.
- 19 октября 2019
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