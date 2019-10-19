«Рубин» рассказал о состоянии игрока молодёжки, который попал в реанимацию

Пресс-служба казанского «Рубина» на официальном сайте клуба рассказала о состоянии защитника молодёжной команды Вячеслава Фомина, который после неудачного столкновения с соперником в выездном матче 13-го тура молодёжного первенства России с московским «Спартаком» попал в реанимацию.

Встреча состоялась вчера, 18 октября. 17-летний Фомин был заменён на 72-й минуте. Спустя некоторое время после матча его самочувствие ухудшилось.

«После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остаётся стабильно тяжёлым. Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении «Рубина».

Матч «Спартак» — «Рубин» завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.