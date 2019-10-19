Гол Ройса принёс «Боруссии» Д победу в матче с «Боруссией» М

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий дортмундцев Марко Ройс, отправивший мяч в ворота соперника на 58-й минуте. Результативную передачу в актив записал форвард Торган Азар.

«Боруссия» Д прервала ничейную серию в чемпионате Германии, которая состояла из трёх матчей. Для «Боруссии» М это поражение стало первым в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда из Мёнхенгладбаха одержала четыре победы кряду.

«Боруссия» М, набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Боруссия» Д (15) занимает четвёртое место.