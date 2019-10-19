Гол Ройса принёс «Боруссии» Д победу в матче с «Боруссией» М
В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий дортмундцев Марко Ройс, отправивший мяч в ворота соперника на 58-й минуте. Результативную передачу в актив записал форвард Торган Азар.
«Боруссия» Д прервала ничейную серию в чемпионате Германии, которая состояла из трёх матчей. Для «Боруссии» М это поражение стало первым в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда из Мёнхенгладбаха одержала четыре победы кряду.
«Боруссия» М, набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Боруссия» Д (15) занимает четвёртое место.
Германия - Бундеслига. 8-й тур
19 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Ройс – 58'
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