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Гол Ройса принёс «Боруссии» Д победу в матче с «Боруссией» М

Гол Ройса принёс «Боруссии» Д победу в матче с «Боруссией» М
Футбол / Германия 0

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий дортмундцев Марко Ройс, отправивший мяч в ворота соперника на 58-й минуте. Результативную передачу в актив записал форвард Торган Азар.

«Боруссия» Д прервала ничейную серию в чемпионате Германии, которая состояла из трёх матчей. Для «Боруссии» М это поражение стало первым в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда из Мёнхенгладбаха одержала четыре победы кряду.

«Боруссия» М, набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Боруссия» Д (15) занимает четвёртое место.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
19 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Ройс – 58'
«Бавария» на 91-й минуте упустила победу в матче с «Аугсбургом»
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