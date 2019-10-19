Победный удар Алонсо сквозь вратаря — в обзоре матча «Челси» — «Ньюкасл»
«Челси» на своём поле победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:0 в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол во встрече на 73-й минуте забил защитник хозяев Маркос Алонсо. Он получил в левом углу штрафной передачу от нападающего Каллума Хадсона-Одои и мощным диагональным ударом отправил мяч в ворота под не успевшим сложиться вратарём. Кроме того, в начале второго тайма нападающий «Челси» Тэмми Абрахам после подачи углового головой пробил в перекладину, а уже после забитого гола тот же Абрахам с линии вратарской не попал в пустые ворота.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Челси», набрав 17 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место, а «Ньюкасл Юнайтед» с 8 очками — 18-е.
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