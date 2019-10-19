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«Хетафе» победил «Леганес» и поднялся на шестое место в Примере

«Хетафе» победил «Леганес» и поднялся на шестое место в Примере
Футбол / Испания 0

В 9-м туре испанской Примеры «Хетафе» принимал «Леганес». Матч состоялся на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершился со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 64-й минуте благодаря точному удару нападающего Родригеса Анхеля. Точка в противостоянии была поставлена на 84-й минуте — дубль оформил Анхель.

«Хетафе» благодаря этой победе набрал 13 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание команды от лидера первенства в лице «Барселоны» составляет всего шесть очков. В свою очередь «Леганес» продолжает располагаться на последней строчке с 2 очками на счету.

С турнирной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства будет доступно после перехода по ссылке.

Испания - Примера. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Анхель – 64'   2:0 Анхель – 84'
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