«Хетафе» победил «Леганес» и поднялся на шестое место в Примере
В 9-м туре испанской Примеры «Хетафе» принимал «Леганес». Матч состоялся на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершился со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд на 64-й минуте благодаря точному удару нападающего Родригеса Анхеля. Точка в противостоянии была поставлена на 84-й минуте — дубль оформил Анхель.
«Хетафе» благодаря этой победе набрал 13 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание команды от лидера первенства в лице «Барселоны» составляет всего шесть очков. В свою очередь «Леганес» продолжает располагаться на последней строчке с 2 очками на счету.
С турнирной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства будет доступно после перехода по ссылке.
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