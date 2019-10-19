Барриос — о 6:1 с «Ростовом»: знали, что будет тяжёлый матч
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Знали, что будет тяжёлый матч, борьба за лидерство. Воспользовались своими моментами, провели хороший матч. Рад, что удалось забить, но надо думать уже о следующих матчах. Знали, что соперник любит владеть мячом. Важнейшей задачей было чаше прессинговать, не давать им свободы. Смогли выдержать этот темп, поэтому достигли нужного результата», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» (26) — четвёртое.
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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