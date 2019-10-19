М. Кержаков: не расстроился из-за пропущенного гола. Главное — победа «Зенита»
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после победы со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Не расстроился из-за пропущенного гола, главное — победа. Спасибо большое болельщикам за кричалки в мою честь, было приятно. Если честно, то думал, что игра будет тяжелее. Наверное, сегодня была моя минимальная вовлечённость в игру», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» (26) — четвёртое.
В 14-м туре РПЛ «Ростов» 26 октября на своём поле сыграет с «Сочи», а «Зенита» на следующий день в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».
«Ростову» рано замахиваться на золото. Дзюба уничтожил команду Карпина
В матче лидеров РПЛ «Зенит» разгромил «Ростов». Сергей Семак тактически переиграл Валерия Карпина.
- 19 октября 2019
-
23:01
-
22:55
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:11
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:42
-
20:41
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:23
-
20:16
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:55
-
19:52
Партнерский контент