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М. Кержаков: не расстроился из-за пропущенного гола. Главное — победа «Зенита»

М. Кержаков: не расстроился из-за пропущенного гола. Главное — победа «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после победы со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Не расстроился из-за пропущенного гола, главное — победа. Спасибо большое болельщикам за кричалки в мою честь, было приятно. Если честно, то думал, что игра будет тяжелее. Наверное, сегодня была моя минимальная вовлечённость в игру», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» (26) — четвёртое.

В 14-м туре РПЛ «Ростов» 26 октября на своём поле сыграет с «Сочи», а «Зенита» на следующий день в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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