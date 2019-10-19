М. Кержаков: не расстроился из-за пропущенного гола. Главное — победа «Зенита»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после победы со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Не расстроился из-за пропущенного гола, главное — победа. Спасибо большое болельщикам за кричалки в мою честь, было приятно. Если честно, то думал, что игра будет тяжелее. Наверное, сегодня была моя минимальная вовлечённость в игру», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» (26) — четвёртое.

В 14-м туре РПЛ «Ростов» 26 октября на своём поле сыграет с «Сочи», а «Зенита» на следующий день в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».